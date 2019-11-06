Москва, , 19:59 — REGNUM Украинским заводам запрещают брать и выполнять заказы из России. Об этом 6 ноября рассказал депутат городского совета Харькова Андрей Лесик в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению депутата, сегодняшняя ситуация на Украине такова, что страной управляют извне. Такая ситуация привела к тому, что и без того слабая украинская промышленность полностью пришла в упадок после 2014 года.

«Я не единожды бывал на авиационном заводе. Руководители в частной беседе говорили: «у нас был заказ на 14−15 самолётов, заказчиком была Россия. Сейчас у нас команда сверху ни в коем случае не подписывать контракт». А чтобы завод, где работает три тысячи харьковчан, нужно чтобы 1−2 самолёта в год производилось», — отметил Лесик.

Также депутат отметил, что за последние 5 лет на харьковском заводе не произведено ни одного самолёта.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕБРР улучшил прогноз роста украинской экономики в 2019-2020 гг