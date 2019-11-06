Варшава, , 19:23 — REGNUM «Мы не будем впредь рассматривать протест избирательного комитета партии Право и справедливость, касающийся избирательного округа города Кошалин», — заявил 6 ноября пресс-секретарь Верховного суда Польши Михал Ласковский.

Как сообщает новостной портал Onet, речь идет о протесте, касающемся округа номер 100 (город Кошалин). В этом избирательном округе на выборах в парламент Станислав Гавловский из оппозиционной партии Гражданская платформа победил кандидата от партии Право и справедливость с перевесом всего лишь в 320 голосов.

Уполномоченный избирательного комитета партии Право и справедливость заявил протесты касательно 6 округов: уже упомянутого номер 100 (Кошалин), номер 75 (Тыхы и Мысловице), номер 12 (Грудзендз), номер 92 (Гнезно), номер 95 (Кротошиньский и Островский поветы) и номер 96 (Калиш). Право и справедливость ходатайствовала о повторном подсчете голосов, так как часть голосов при подсчете были посчитаны некорректными, а Право и справедливость считает, что так не должно быть.