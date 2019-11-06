Москва, , 19:16 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая в Совете Федерации с докладом об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов, заявил, что столкнулся с тем, что муниципальные чиновники не понимают, как и над чем они должны работать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Порой на местах можно встретить очень слабое понимание как сути нацпроектов, так и той работы, которую должны выполнять муниципалитеты. С целью глубокого погружения и методологической поддержки при разработке типовых муниципальных планов мероприятий по реализации национальных проектов на территории Архангельской области проходит обучение глав муниципальных образований. Считаю, что этот опыт должен войти в систему и может быть масштабирован на другие регионы», — подчеркнул Игорь Орлов.

Он также сообщил, что для эффективной реализации нацпроектов в структуру правительства Архангельской области внесены изменения: введена должность заместителя председателя правительства Архангельской области, курирующего всю работу по национальным проектам, региональный проектный офис получил статус самостоятельного департамента в администрации губернатора и регионального правительства. На муниципальном уровне также определены ответственные за эту работу в статусе не ниже заместителя главы, организована работа муниципальных проектных офисов.

Говоря о системных проблемах, глава региона выделил рост стоимости работ и материалов из-за отсутствия конкуренции и превышения спроса над предложением. Типовые проекты при этом нередко приходится дорабатывать в силу регулярного обновления стандартов. Кроме того, высокие требования к поставщикам и подрядчикам (к их опыту) часто «отсекают» местных предпринимателей. Также отсутствуют механизмы привлечения частных инвестиций к выполнению мероприятий национальных проектов, а у муниципалитетов не всегда хватает трудовых и финансовых ресурсов для обеспечения новых объектов.