Москва, , 18:49 — REGNUM Российская политическая жизнь превратилась в достаточно монолитную структуру, где любые конфликты сводятся лишь к столкновению интересов узкой группы элит. Об этом 6 ноября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на круглом столе «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Всё, что сегодня делает власть по всем направлениям, имеет отношение только к охранительству. Транзит есть, но он связан лишь с персоной Путина», — заявил Лепехин.

Выборы, появление новых политиков, новых движений, идеологические поиски возможны исключительно в рамках консервативного дискурса, указал он.

«Это означает, что в стране не будет никакого развития: ни экономического, ни социального, ни политического, ни культурного», — считает политолог.

По его мнению, это означает продолжение прежнего курса на ассоциацию российской элиты с интересами мирового капитала. При этом в настоящее время единственным, кто может воспрепятствовать этому тренду, остаётся Путин.

«Как результат мы видим, что некое сильное государство построено, но не для большинства населения, не для народа. Эффективно работает для некоторых частных интересов. Нам нужен народный сильный Путин. Качественно новый Путин, сила которого должна направлена в интересах народа», — считает Лепехин.