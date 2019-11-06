Волгоград, , 16:23 — REGNUM Волгоградская областная дума приняла закон о праве граждан, в том числе работающих вахтовым методом, голосовать на региональных выборах по месту нахождения. По мнению парламентариев, так исполнить свой гражданский долг сможет большее количество избирателей, сообщили 6 ноября в пресс-службе регионального заксобрания.

Изменения связаны с корректировкой федерального избирательного законодательства. Согласно новым нормам, право голосовать на выборах предоставлено россиянам, не имеющим регистрацию по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания на территории Волгоградской области. Для участия в процессе голосования, гражданин должен подать заявление о включении его в список избирателей. Аналогичная процедура определена и для «вахтовиков».

"Практика проведения выборов требует непрерывного усовершенствования избирательной системы, внедрения новых цифровых технологий, своевременного внесения определенных корректив в законодательство. Принятый закон даёт возможность избирателям голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Тем самым принять участие в голосовании и исполнить свой гражданский долг смогут большее число граждан», — отметил председатель комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 41,23% от общего количества зарегистрированных избирателей.