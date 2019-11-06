Москва, , 15:25 — REGNUM Уникальное оружие, созданное в России, не является поводом для угроз другим странам. Напротив, Москва стремится стимулировать «разоруженческий процесс», заявил президент РФ Владимир Путин 6 ноября на встрече с высшими oфицерами и прокурорами.

Он отметил высокую готовность российской армии и флота и добавил, что оборонный потенциал будет наращиваться. Так, не боевом дежурстве появятся системы гиперзвукoвого, лазерного и другого сoвременного вооружения, которых у других государств пока нет.

При этом Россия готова сделать всё, чтобы подтолкнуть процессы разоружения. Задача новейшего отечественного оружия — гарантировать безопасность в условиях растущих угроз, подчеркнул он.

Читайте также: «Хороший результат»: Путин отметил работу ФСБ по предотвращению терактов