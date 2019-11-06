Москва, , 14:51 — REGNUM Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал изучить информацию, которую ему передал бывший руководитель РИА Новости-Украина и журналист Кирилл Вышинский. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости.

«Я, конечно, изучу список и смогу ответить после детального изучения», — подтвердил Дезир получение документов.

Ранее Вышинский передал представителю ОБСЕ список украинских журналистов, задержанных властями Украины, а также перечень СМИ, которым там отказывают в аккредитации.

Напомним, 6 ноября офис ОБСЕ при поддержке МИД России организовал в Москве конференцию «Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в век цифровых технологий».

Как передавало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский был обвинен на Украине в госизмене. Он вернулся в Россию в результате обмена задержанными между Москвой и Киевом в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Кирилл Вышинский сам настрадался и знает, зачем нужна правозащита