Москва, , 13:09 — REGNUM Андрей Келин, назначенный новым послом России в Великобритании, является одним из лучших, блестящих отечественных дипломатов. Об этом заявил 6 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в назначениях на такие должности нет связи с внутриполитической повесткой иностранного государства. Нет такой связи и в случае с Великобританией.

Он подчеркнул, что Келин — «один из наших звездных дипломатов, блестящих дипломатов», его задача — способствовать развитию отношений между Москвой и Лондоном при всей сложности сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, указ президента РФ Владимира Путина о назначении Келина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии был опубликован 5 ноября. Прежде дипломат руководил департаментом общеевропейского сотрудничества российского МИД.

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