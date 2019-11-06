Улан-Удэ, , 12:47 — REGNUM На прошедшей 5 ноября очередной сессии Народного хурала Бурятии депутаты поинтересовались у руководителя республиканской службы по тарифам Бориса Хмелёва о возможных повышениях в 2020 году. Тот отметил, что желал бы, «как и все жители республики», чтобы тарифы были заморожены.

«Но, к сожалению, на федеральном уровне ежегодно принимается решение о переиндексации, как самих тарифов, так и всех ценообразующих факторов», — цитирует ответ чиновника телеканал «АригУс».

Между тем, в Минэнерго России считают, что в республике есть профицит выработки электроэнергии. Как сообщало ИА REGNUM, на этом основании федеральные чиновники не поддерживают проект модернизации в Улан-Удэ ТЭЦ-2, который в том числе, должен был помочь улучшить экологическую ситуацию в городе.

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