Приштина, , 12:08 — REGNUM 5 ноября исполняющий обязанности министра внутренних дел Косово Экрем Мустафа заявил, что правительство Косово готовится к возвращению на родину ещё 100 граждан Косово, ныне находящихся в Сирии в составе террористических группировок.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общаясь со СМИ, Мустафа рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с Турцией о возвращении данных лиц.

Напомним, около 400 граждан Косово — мужчин, женщин и детей — прибыли в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к террористическим группировкам. Около 70 из них погибли, 130 (преимущественно женщины и дети) вернулись в Косово, в то время как остальные все ещё находятся в зоне конфликта.

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