Франкфорт, США, , 10:19 — REGNUM Кандидат от Демократической партии США Энди Бешир уверен в своей победе на выборах губернатора в штате Кентукки, а его соперник, республиканец Мэттью Бевин, не признает поражения. Выступление политиков транслировал телеканал CNN.

Выборы в Кентукки прошли 5 ноября. Действующий глава штата Бевин подчеркнул, что не считает себя побеждённым, а результаты голосования отличаются совсем немного. Бешир, также считающий себя победителем, выразил надежду, что соперник с уважением воспримет итоги голосования и поможет произвести передачу власти.

Газета The New York Times‎ отмечает, что демократ Бешир набрал 49,2% голосов по итогам обработки бюллетеней, а республиканец Бевин — 48,8%. Associated Press сообщает, что имеющиеся данные не позволяют говорить о победе кого-либо из них.

