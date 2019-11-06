Москва, , 06:31 — REGNUM Возможно, после всей пролитой крови Донбасс не согласится вернуться в состав Украины ни на каких условиях, а попытка Украины решить проблему военным путем обернется войсками в Киеве, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, что Украине придется выполнять Минские соглашения, если она хочет сохранить Донбасс в составе своего государства. То есть, предоставление полной автономии со своей армией и политической системой ДНР и ЛНР в форме Минских соглашений является безальтернативным для Украины вариантом.

«Если же этого не делать, значит эти Минские соглашения — ничто. Они остаются дипломатической победой, которая не конвертируется ни во что другое. Что вы собираетесь делать в этих условиях? …Наступать? Милости просим! Давайте, давайте наступать. Тогда это кончится в Киеве и забудете про многое другое», — заявил политолог.

Он также добавил, что как только Украина начнет оформлять новый конституционный статус для Донбасса после того, как сама новая власть все базовые факторы сложившегося ранее компромисса в стране, спаивавшего цивилизационных шов, ей придется это делать не только в ДНР и ЛНР, но во всех остальных регионах страны. Прежде всего речь идет о Львове, который хочет для себя тех же условий, что и Донбасс.

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