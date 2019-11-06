Москва, 6 ноября 2019, 06:31 — REGNUM Возможно, после всей пролитой крови Донбасс не согласится вернуться в состав Украины ни на каких условиях, а попытка Украины решить проблему военным путем обернется войсками в Киеве, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян отметил, что Украине придется выполнять Минские соглашения, если она хочет сохранить Донбасс в составе своего государства. То есть, предоставление полной автономии со своей армией и политической системой ДНР и ЛНР в форме Минских соглашений является безальтернативным для Украины вариантом.
Он также добавил, что как только Украина начнет оформлять новый конституционный статус для Донбасса после того, как сама новая власть все базовые факторы сложившегося ранее компромисса в стране, спаивавшего цивилизационных шов, ей придется это делать не только в ДНР и ЛНР, но во всех остальных регионах страны. Прежде всего речь идет о Львове, который хочет для себя тех же условий, что и Донбасс.
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