Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Россия, Китай и Иран ведут деятельность для дестабилизации Соединенных Штатов, заявил заместитель главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Дэвид Глауи на слушаниях в комитете по нацбезопасности в американском Сенате.

По его словам, основные угрозы для Соединенных Штатов лежат в сферах терроризма, кибербезопасности и иностранного влияния. Глауи добавил, что Россия, Китай и Иран якобы ведут свою «конфронтационную деятельность» почти по всем направлениям.

«Эти страны-противники стремятся подорвать, дискредитировать, дестабилизировать и нанести ущерб Соединенным Штатам», — заявил он.

Глауи убежден, что вышеперечисленные страны стараются подорвать и «социальную сплоченность и уверенность в образе жизни» жителей США, а также нанести ущерб американской демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября исследовательский институт Heritage Foundation назвал Россию врагом интересов США в Европе. По мнению фонда, Москва активно наращивает военную мощь и пытается оказывать влияние на Европу, что ставит под угрозу интересы Соединенных Штатов.

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