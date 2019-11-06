Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Представители Демпартии США в палате представителей опубликовали показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда, которые он давал в Конгрессе по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.

На заседании Сондленд заявил, что Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани добивались от Украины начала расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера и компании Burisma. По словам посла, это было одним из условий для проведения личной встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В частности, Сондленд утвердительно ответил на соответствующий вопрос в Конгрессе США.

Отмечается, что показания посол США в ЕС давал еще в октябре, однако стенограмма заседания была опубликована лишь накануне.

«Показания явно свидетельствуют, что в обмен на расследование президент Трамп наградил бы президента Украины желанной встречей в Белом доме и ранее отозванной военной помощью», — подытоживают демократы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что попытка импичмента Трампа не имеет никаких оснований. По ее словам, опубликованные стенограммы допросов показывают, что свидетельств на самом деле еще меньше, чем считалось ранее.

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