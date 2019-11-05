Донецк, , 22:45 — REGNUM Политической воли на реальное разведение сил в Донбассе у Киева не было и нет, только имитация в попытке произвести впечатление на самих себя и на страны Запада, сообщила 5 ноября в эфире радио Sputnik Наталья Макеева, присутствовавшая на месте событий.

По её свидетельству, на участке разведения сил украинская сторона не ответила на установленный сигнал — белую ракету. При этом находившиеся там же представители ОБСЕ отказались давать свои комментарии журналистам.

«Я присутствовала на попытке разведения сил и средств: мы прибыли вместе с представителями из СЦКК, была запущена белая ракета, ждали положенные 10 минут, но никакой реакции не последовало, украинская сторона все просаботировала. При этом представители ОБСЕ, которые также находились там, отказались общаться с журналистами — во избежание возможных недоразумений», — сказала Наталья Макеева.

«Как мы видим по примеру Золотого, даже разведение сил и средств, поэтому, на мой взгляд, политической воли у Киева как не было, так и нет. Все их действия — это попытка произвести впечатление то ли на самих себя, то ли на Запад», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, разведение сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по Минским соглашениям должно было завершиться в 2016 году.

На данный момент речь идёт о двух узких «тестовых» участках в Золотом и Петровском.

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