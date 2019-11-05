Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Американское издание The Wall Street Journal с тревогой наблюдает за попытками углубления интеграции России и Белоруссии. Посвященный этому вопросу материал был опубликован в издании 5 ноября.

Авторы издания уверены, что укрепление Союзного государства России и Белоруссии неизбежно приведет к изменению баланса сил в Европе. При этом некоторые аналитики военного блока НАТО считают, что белорусские военные и спецслужбы уже попали под влияние Москвы.

Издание приводит мнение министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Тот подчеркивает, что ситуация крайне серьезная и Россия, возможно, попытается вынудить Белоруссию объединиться. Чапутович уверен, что Евросоюзу, и в частности Польше, необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать суверенитет Белоруссии.

Конечно, сама по себе Белоруссия — это страна, где необходимы реформы, но сейчас следует «уделять внимание более серьезным вопросам», заявил глава польского МИД.

Далее WSJ напоминает, что власти США после многолетнего изгнания Лукашенко за то, что, по мнению Запада, подавлял права человека в своей стране, теперь возобновили контакты на высоком уровне.

Бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил, что «никто не питает иллюзий» по поводу того, что власти Белоруссии «пойдут таким же курсом, как Украина или Грузия», которые пошли на сближение с ЕС.

Вершбоу подчеркивает, что если власти Белоруссии окажут поддержку Украине, то для Запада это будет отнюдь не мелким вопросом и Минск явно заработает очки. Но Западу следует быть осторожным и не играть в слишком близкое сближение с Минском — это может спровоцировать Москву на жесткие действия, и тогда будет неизвестно что.