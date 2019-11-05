Курск, , 22:09 — REGNUM Депутат Курской областной думы Валерий Мелихов избран секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщила пресс-служба ЕР, такое решение было принято на конференции 5 ноября.

В президиум регионального политсовета также включили главу Горшеченского района Юрия Амерева, депутата Курской облдумы Евгения Бартенева, зампредседателя облдумы Владимира Иванова и руководителя администрации губернатора Курской области Юрия Князева.

Мелихов в сентябре 2019 года был избран в шестой созыв областной думы. 24 октября он был назначен исполняющим обязанности секретаря регионального отделения. Его предшественник, зампредседателя облдумы Владимир Иванов возглавлял региональное отделение с 2012 года.