Минск, , 21:59 — REGNUM Военное ведомство Белоруссии под руководством государственного секретаря Совета безопасности страны Станислава Зася провело рабочее совещание с главами силовых ведомств, сообщает 5 ноября информагентство БелТА со ссылкой на Госсекретариат белорусского Совбеза.

Центральным вопросом совещания стало военно-политическое и стратегическое прогнозирование основных угроз на пятилетний срок.

«Рассмотрены прогноз развития военно-политической и стратегической обстановки, основные вызовы и угрозы военной безопасности на ближайшие пять лет», — указано в сообщении.

Глава Минобороны доложил план действий государства на этот период, согласовав их с республиканскими ведомствами системы обеспечения национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, план обороны Белоруссии на период с 2020 по 2024 год планируется представить Совету безопасности страны в ноябре текущего года.

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