Кабул, , 20:16 — REGNUM 4 октября официальный представитель советника президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба заявил, что советник встретился с главой и членами парламентской комиссии нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана по вопросам обороны.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», участники заседания обсудили текущую ситуацию в стране, план правительства по мирному урегулированию и другие вопросы первостепенной важности.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности представил членам Национальной ассамблеи Афганистана доклад о текущих операциях и успехах Национальной безопасности и обороны в Афганистана.

В свою очередь, глава и члены комиссии нижней палаты парламента по вопросам обороны изложили свое видение текущей ситуации с безопасностью и дали свои оценки действиям Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Участники встречи особо подчеркнули необходимость расширения сотрудничества по линии безопасности и отметили, что следует проводить такие встречи на регулярной основе.