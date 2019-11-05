* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:20 — REGNUM 4 ноября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организуя террористические атаки, не сможет лишить будущие афганские поколения доступа к образованию.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, 2 ноября на территории афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) в результате взрыва мины, установленной, предположительно, боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибло девять детей, которые направлялись в школу.

В своём заявлении президент осудил эту атаку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охарактеризовав ее как бесчеловечный и варварский акт насилия, и добавил, что нападения на школьников противоречат учению ислама.

Ашраф Гани также выразил свои искренние соболезнования семьям пострадавших в недавних терактах в Афганистане.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.