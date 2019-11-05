Аддис-Абеба, , 16:48 — REGNUM Ожидается, что министр финансов США Стивен Мнучин примет в Вашингтоне министров иностранных дел Египта, Эфиопии и Судана, а также президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпаса для обсуждения проекта строительства эфиопской гигантской гидроэлектростанции на реке Нил. Спорный проект на участке реки в Эфиопии стал объектом растущей вражды между Эфиопией и Египтом из-за ограниченных водных ресурсов. Администрация Трампа направила 21 октября 2019 года письмо трем странам и Малпасу, чтобы попытаться найти решение спора, после того как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси попросил президента США Дональда Трампа выступить посредником. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Президент Трамп назначил Мнучина ведущим лицом по этому вопросу, по-видимому, в обход Государственного департамента — включая агентство департамента, которому поручено управление трансграничными водными ресурсами за рубежом, обсуждающего эту проблему с заинтересованными сторонами по крайней мере с 2011 года. Неясно, однако, что именно интересует администрацию Трампа в конфликте. Советник Белого дома Келлиан Конуэй заявила, что администрация Трампа «очень активна во всем мире, проводя разные встречи» и «делает вещи очень нетрадиционно, по-другому», не сообщив дополнительных подробностей.

Египет давно искал помощи извне для посредничества в конфликте. На прошлой неделе министр иностранных дел Самех Шоукри заявил, что сторонам было предложено со стороны США встретиться и «обсудить выход из тупика в продолжающихся переговорах». Эфиопия хочет вести переговоры на трехстороннем уровне и ранее отвергала внешнее посредничество. МИД подтвердил, что министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу будет присутствовать на встрече в Вашингтоне, но министр воды, ирригации и электричества Селеши Бекеле заявил, что переговоры с третьими сторонами «не являются чем-то, где Эфиопия достигнет соглашения», добавив, что «проблема будет решена только на техническом уровне». Соседний Судан, который менее заинтересован в конфликте, подтвердил, что он примет участие.