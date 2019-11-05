Москва, , 16:00 — REGNUM Бывший президент СССР Михаил Горбачёв уверен, что советское руководство «правильно сделало, не применив силу при развале Берлинской стены». Об этом он сообщил в ответ на вопрос «Интерфакса».

«Мы не только не пытались применить силу советских войск, расположенных в ГДР, но сделали всё возможное, чтобы процесс развивался в мирном русле», — подчеркнул Горбачёв.

При этом, по его словам, решения руководства СССР не нарушали жизненные интересы советского государства: «Как можно было удержать ГДР от объединения с ФРГ, если сам народ ГДР стремился к этому. Мы с пониманием отнеслись к их устремлениям. Два народа — немцы и русские — главные герои объединения».

Напомним, 9 ноября 1989 года Берлинская стена официально пала. 155 км стены в течение последующих лет были разобраны, и на сегодняшний день осталось лишь около трёх км стены в качестве исторической достопримечательности.

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