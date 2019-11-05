Аддис-Абеба, , 16:35 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу направился в Соединённые Штаты для участия в совещании, посвящённом устранению разногласий по поводу строительства и эксплуатации ГЭС «Возрождение» в Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Министр иностранных дел Эфиопии направился в Вашингтон по приглашению министра финансов США Стивена Мнучина. Министры иностранных дел Судана и Египта также примут участие во встрече. В связи с этим глава МИД Эфиопии должен проинформировать участников и организаторов встречи о позиции Эфиопии в отношении эксплуатации плотины.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эфиопии Небиат Гетачеу на прошлой неделе заявил, что встреча, которую устраивает Вашингтон, является просто «дискуссией», а не посредничеством. Эфиопия неоднократно заявляла, что строительство плотины не принесёт существенного вреда прибрежным Нилу странам.

Эфиопия заявила, что строит плотину, чтобы стимулировать экономический рост, вывести свой народ из нищеты и содействовать региональной целостности.