Москва, , 13:57 — REGNUM Попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие в Сирии, какими бы они ни были, неприемлемы. Об этом заявил 5 ноября журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя сообщения о строительстве американских военных баз в районе сирийских нефтяных месторождений.

Вершинин подчеркнул, что любые действия, направленные на закрепление незаконного военного присутствия США на северо-востоке Сирии, с точки зрения Москвы противоречат международному праву. Такие шаги неприемлемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября стало известно о начале строительства двух новых американских военных баз в в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В регионе замечены военные, боевая и строительная техника. При этом в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выводе из Сирии американских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: США строят в нефтяном районе Сирии две новые военные базы – СМИ