Анкара, , 16:18 — REGNUM Новый докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчез Амор в Брюсселе ответил на вопросы журналистов о текущем состоянии отношений между Турцией и ЕС. Он признал, что помощь союза беженцам, находящимся в Турции, идёт медленно, и заявил: «Турция поддерживала беженцев и до вклада со стороны ЕС, наша помощь до турецкого правительства не дошла, но мы финансируем различные проекты, связанные с беженцами».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Начо Санчез Амор отметил: «Турция может критиковать нас за то, что помощь продвигается медленно, но это для ЕС является процедурным вопросом. Хоть Европарламент и принял решение о приостановлении переговоры о вступлении Турции в ЕС, ни Совет ЕС, ни Еврокомиссия его не поддержали».

Политик добавил: «Турецкая операция «Источник мира» осложняет наши отношения. Для ЕС Турция очень важна. Но между сторонами существует очень серьезный кризис доверия. Нам нужно возродить доверие друг к другу. Общая критика и обвинения друг друга тоже делу не помогают. В политической сфере Турции произошло множество событий. Нам нужно правильно их оценить».