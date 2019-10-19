Киев, , 09:51 — REGNUM С требованием к РФ объяснить цели переписи населения, проводимые в ДНР и ЛНР, выступил 17 октября советник постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко, передает 18 октября информационное агентство «Укринформ».

Представитель Украины заявил об обеспокоенности тем, что данные переписи населения будут использоваться «для запугивания» жителей республик Донбасса.

Напомним, 1 октября в ДНР и ЛНР началась перепись населения. 16 октября в ЛНР сообщалось о завершении переписи, которая проходила с 1 по 14 октября.