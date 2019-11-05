Киев, 5 ноября 2019, 11:05 — REGNUM Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что на прошлых президентских выборах голосовал за кандидата Петра Порошенко. Об этом сообщил 5 ноября журналист Юрий Бутусов на своей странице в социально сети Facebook.
Министр экономики Украины также рассказал, что премьер-министр страны Алексей Гончарук выступает против ограничений рынка земли, а также отметил, что члены правительства и люди в офисе президента Украины не являются популистами.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), более 74% жителей Киева выступают против возможности продавать землю иностранным гражданам и компаниям.
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