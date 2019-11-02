Киев, , 20:11 — REGNUM 74,1% киевлян высказались против предоставления права покупки украинской земли иностранным гражданам или компаниям. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 29 октября.

Поддержали продажу украинской земли иностранным гражданам или компаниям 18,8% опрошенных. 7,1% либо не смогли ответить на данный вопрос, либо не захотели.

КМИС проводил опрос с 11 по 22 октября методом интервью по телефону. В опросе приняли участие 803 жителя столицы Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет не выше 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% — для показателей близких к 25 или 75%, 2,3% — дляпоказателейблизкихк 12 или 88%, 1,6% — дляпоказателейблизкихк 5 или 95%.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного КМИС, хуже всего киевляне относятся к Порошенко, Тимошенко и Богдану.