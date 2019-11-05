Сеул, , 10:46 — REGNUM ВВС Южной Кореи и США не будут проводить запланированные воздушные учения Vigilant Ace. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на министерство обороны республики.

Учения проводятся ежегодно в декабре, однако в 2018 году они также были отменены на фоне нормализации отношений США и КНДР и стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Самые крупные учения — напротив — прошли в 2017 году, когда градус противостояния достиг своего максимума за последние годы; тогда в манёврах были задействованы 230 самолётов. Причиной отмены учений стало стремление поддержать дипломатические усилия в переговорах о денуклеаризации КНДР, пояснили в военном ведомстве.

Вместо Vigilant Ace США и Южная Корея проведут раздельные учения малого масштаба, как это было сделано в прошлом году. В частности, в министерстве обороны сообщили, что в манёврах будут задействованы эскадрильи и более компактные подразделения, что позволит избежать провокаций.