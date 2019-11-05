Москва, , 08:09 — REGNUM В России вновь будет введено понятие «военная тайна». Принципиальное решение уже принято, и юристы работают над разведением понятия «государственная» и «военная тайна», сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что действующий в настоящее время закон О государственной тайне не в состоянии перекрыть все возможные в военной среде каналы утечки информации. Новый закон будет предусматривать наказание вплоть до уголовного. Однако, предупреждают юристы, эффективность нового закона в первую очередь будет зависеть от грамотного правоприменения.

Действующее законодательство не защищает сведения с грифом «конфиденциально» и «ДСП» (для служебного пользования). Кроме того, никак не регулируется распространение разнообразных геоданных. Несмотря на то, что они не подлежат разглашению, формально — это не секретные сведения, и в правовом поле РФ отсутствуют наказание за их распространение.

Ликвидировать этот пробел и призван новый закон, пояснил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств Олег Жердев.