Екатеринбург, 5 ноября 2019, 05:47 — REGNUM На Урале освобождён от должности глава четвёртого следственного управления, генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 4 ноября.
Напомним, что дислоцирующееся в Екатеринбурге окружное подразделение СКР Руслан Ибиев возглавлял с апреля 2011 года.
Отметим, что до 2014 года четвёртое следственное управление СКР называлось следственным управлением СКР по Уральскому федеральному округу.