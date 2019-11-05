Екатеринбург, , 05:47 — REGNUM На Урале освобождён от должности глава четвёртого следственного управления, генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 4 ноября.

Напомним, что дислоцирующееся в Екатеринбурге окружное подразделение СКР Руслан Ибиев возглавлял с апреля 2011 года.

Отметим, что до 2014 года четвёртое следственное управление СКР называлось следственным управлением СКР по Уральскому федеральному округу.