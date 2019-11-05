Владивосток, , 02:53 — REGNUM Приморский крайком КПРФ исключил «красного губернатора» Андрея Ищенко из партийных рядов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Андрей Ищенко известен тем, что в 2018 году фактически выиграл большинством голосов выборы губернатора Приморья, однако Центризбирком отменил результаты выборов, назначив новые.

На новых выборах крайком КПРФ не поддержал Ищенко, что стало впоследствии основанием для целого ряда критических высказываний Андрея Ищенко в адрес крайкома, что также послужило основанием для его изгнания из партийных рядов.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунисты Приморья по необъяснимой причине отказали кандидату на пост губернатора Приморья Андрею Ищенко в поддержке на новых выборах, при том, что фактически он одержал победу на выборах, которые были отменены Центризбиркомом. В политических кругах Ищенко окрестили «красным губернатором».