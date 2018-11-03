КПРФ в Приморье отказалась выдвигать Андрея Ищенко на выборы губернатора

Владивосток, , 06:23 — REGNUM КПРФ Приморского края приняла решение не выдвигать Андрея Ищенко на выборы губернатора. Партия не станет принимать участие в предстоящей кампании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Всех мастей из разных волостей: «Кто крайний в очереди на губернаторство?»

Сегодня, 3 ноября 2018 года, на состоявшейся партийной конференции КПРФ, принято решение не выдвигать кандидатуру Андрея Ищенко на выборы губернатора Приморского края. Не будет и другого кандидата от данной партии. Коммунисты отказались участвовать в выборах, назвав их «нелигитимными».

Как сообщает источник ИА REGNUM, прошедшая сегодня партийная конференция стала самой скандальной за все время деятельности партии в регионе. Из зала выводили особо недовольных, в ходе обсуждения вопроса об участии в выборах партии и о выдвижении Ищенко, доходило до откровенной ругани, склок и даже потасовок. Решение в итоге принимали за закрытыми дверями.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2018 года в Приморье пройдут повторные выборы губернатора. Первые выборы, в сентябре, проходили в два тура, но приморцы так и не смогли выбрать себе губернатора — из-за многочисленных нарушений итоги второго тура были отменены по рекомендации ЦИК РФ.

До сегодняшнего дня главными соперниками на предстоящих выборах считались экс-кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона, экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

На пост губернатора претендуют уже 15 кандидатов, причем, далеко не все они приморцы — есть москвичи, есть приезжие из других регионов России.