Багдад, , 18:24 — REGNUM Силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим в столице страны, городе Багдад, об этом 4 ноября сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

В ходе беспорядков, как отмечают очевидцы в комментарии изданию, сотрудники правоохранительных органов применили против демонстрантов боевое оружие, а не слезоточивый газ.

Порядка 30 человек получили ранения, в том числе и в голову, среди пострадавших есть полицейские.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются несколько недель. Манифестанты требуют от правительства обуздать коррупцию, создать рабочие места и поднять уровень жизни.

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