Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства подчеркнул, что День народного единства является праздником, выполняющим важную историческую миссию — связи времен, поколений и неразрывности традиций служения Родине.

«Эти незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в День народного единства в Екатеринбурге прошёл праздничный митинг-концерт, а также крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Праздничные мероприятия прошли на центральных площадях и улицах города, а также на культурных площадках мегаполиса.

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