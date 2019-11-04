Екатеринбург, 4 ноября 2019, 16:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Глава государства подчеркнул, что День народного единства является праздником, выполняющим важную историческую миссию — связи времен, поколений и неразрывности традиций служения Родине.
Как сообщало ИА REGNUM, в День народного единства в Екатеринбурге прошёл праздничный митинг-концерт, а также крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Праздничные мероприятия прошли на центральных площадях и улицах города, а также на культурных площадках мегаполиса.
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