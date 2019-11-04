Анкара, , 16:00 — REGNUM Вооруженные силы Турции провели успешное испытания крылатой ракеты морского базирования, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ракета Atmaca должна поступить на вооружение во второй половине 2020 года, она заменит собой аналогичное изделие американского производства.

Как отмечают эксперты, Atmaca является эффективным средством против кораблей противника, она может быть размещена на патрульных катерах, фрегатах, корветах. Дальность действия ракеты превышает 200 км.

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