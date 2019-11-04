Кишинёв, , 13:27 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Майя Санду считает, что поражение кандидата блока ACUM Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева — лишь «проигранное сражение», в то время как настоящая битва — это борьба с коррупцией в стране, и она продолжится. Как передает ИА REGNUM, Санду на пресс-конференции 4 ноября поблагодарила граждан за участие в выборах, призвала избранного мэра Ивана Чебана выполнить все предвыборные обещания, а Нэстасе — вернуться в правительство, на пост главы МВД.

Санду добавила, что вскоре станет ясно, насколько искренним было обязательство социалистов, как части парламентского большинства, в том, что касается борьбы с коррупцией и реформы юстиции. «Мы продолжим бороться — будь то в правительстве, или на улице рядом с гражданами», — подвела итог Майя Санду.

Напомним, по итогам прошедших 3 ноября выборов мэра Кишинева победил кандидат-социалист Иван Чебан, набравший 52,39% голосов.

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