Киев, , 12:15 — REGNUM Франция и Германия выступают против членства Украины в ЕС, как и в принципе против любых, других новых членов; а также против членства Украины в НАТО — по целому ряду причин, но в первую очередь из-за кризиса и разногласий в самом альянсе.

Об этом заявил 4 ноября в своем комментарии политтехнолог Владимир Грановский, комментируя ситуацию с перспективами евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, по мнению эксперта, ЕС будет поддерживать обходные газопроводные пути вокруг Украины — «из-за постоянной политической нестабильности и коррупции в стране». Лидеры ЕС готовы прокачивать через украинскую ГТС лишь до 30% всего объема газа, но для этого необходимо достичь согласия и компромисса по ряду принципиальных и сложных вопросов.

Кроме того, прогнозирует Грановский, ЕС в ближайшее время будет проводить политику на сворачивание санкций против России; и ужесточит миграционное законодательство для граждан Украины в связи с BREXIT и беженцами с Ближнего Востока.

Также Франция и Германия обеспокоена наличием необеспеченного государственного долга Украины и растущей зависимостью страны от МВФ и потому будет проводить сдержанную инвестиционную политику. Специалист отмечает, что Берлин и Париж будут поддерживать любые инициативы Украины для достижения мира в Донбассе, даже если они будут отличатся от предыдущих договорённостей.

Резюмируя, эксперт напоминает про «особую» позицию Польши в отношении Украины, поскольку имеет на лицо факт двойного конфликта интересов.

«С одной стороны во внутри-европейских вопросах Польша придерживается позиции США, с другой страны есть не закрытые «болевые моменты» в истории польско-украинских отношений», — подвел итог Грановский.

ИА REGNUM напоминает, что генсек НАТО и ряд высокопоставленных представителей Альянса посетили Украину 30−31 октября. Глава Альянса выступил в Верховной раде и провел заседание комиссии Украина-НАТО, а также в ходе интервью сообщил украинцам, что страна будет членом Альянса.