Киев, , 10:59 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина вскоре будет членом Альянса, после выполнения соответствующих реформ.

Йенс Столтенберг President.gov.ua

Об этом он заявил в интервью украинской новостной службе ТСН, показанному в телеэфире вечером 3 ноября.

«Украина будет членом НАТО, об этом союзники заявляли несколько раз. Только (Киеву) нужно сконцентрироваться на реформах», — призвал Столтенберг.

Он отметил, что в настоящий момент Украина не является полноценным членом НАТО, однако, несмотря на это, Альянс остается сторонником «сильного и мощного сотрудничества». По словам генсека НАТО, проводимые в рамках евроатлантической интеграции реформы — это хорошо для Украины в любом случае, и они (реформы) продвигают страну «ближе к членству в НАТО».

ИА REGNUM напоминает, что генсек НАТО и ряд высокопоставленных представителей Альянса посетили Украину 30−31 октября. Столтенберг и его коллеги были в Одессе и Киеве, сам глава Альянса выступил в Верховной раде и провел заседание комиссии Украина-НАТО. В ходе визита Столтенберг заявил, что не видит необходимости в подаче Украиной повторной заявки на ПДЧ НАТО, и единственное, что важно сейчас, и на чем Украина должна концентрироваться — это реформы.

В ходе визита президент Зеленский заявил о своей приверженности движению Украины в НАТО, дав понять, что Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в альянс.

«Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом», — сказал президент в ходе одного из мероприятий.