Кишинёв, , 05:15 — REGNUM Выдвинутый от Партии социалистов Ион Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинёва. Об этом после обработки 100% бюллетеней для голосования сообщил ЦИК Молдавии на своем сайте.

Конкурент Чебана, глава партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе набирает 47,61% голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон уже поздравил Чебана с победой во втором туре и пожелал добиться эффективных результатов на благо всех жителей столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах мэра столицы Молдавии победил социалист Иван Чебан