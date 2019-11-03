Киев, , 16:17 — REGNUM Украинские военные в Донбассе долны «держать порох сухим». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя военных страны с Днем ракетных войск и артиллерии.

«Требую от вас (бойцов ВСУ) и сегодня… держать (в Донбассе) «порох сухим» и быть одним из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии столкновения», — говорится в обращении главы государства, обнародованном на его сайте.

3 ноября на странице ООН в Twitter сообщалось, что за пять лет войны в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после того, как в Киеве произошел госпереворот. Новые украинские власти направили армию и нацбатальоны против мирных жителей региона, которые не поддержали незаконную смену власти в стране.

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