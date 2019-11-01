Москва, , 14:54 — REGNUM Разведение войск в населённом пункте Петровское на границе Украины и ДНР, скорее всего, произойдёт. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мое мнение — разведение в Петровском будет. Зеленский потихонечку продолжает делать то, что написано в формуле Штайнмайера», — сказал представитель ДНР.

Однако Приходько призвал не испытывать иллюзий относительно нового президента Украины Владимира Зеленского. При нём руководство Украины всегда вспоминает о Донбассе только как о территории, забывая про его жителей.

«Если бы он хоть раз сказал о гражданах, мы бы, может, и разговаривать начали», — заявил мэр Горловки.

При этом Приходько предостерёг Украину от попыток силой подавить сопротивление народных республик. Касаемо нежелания мирно урегулировать ситуацию в соответствии с Минскими соглашениями, представитель ДНР заявил о лицемерии и подлости украинской стороны.

«В те времена, когда Украина подписывала Минские соглашения, она сидела в глубоких котлах. Им было очень выгодно на тот момент перемирие. И после подписания Минских соглашений Украина продолжала тихонечко обстреливать наши города. И после этого Украина имеет наглость заявлять, что Россия или мы должны платить репарации? Украина — проигравшая сторона», — сказал Приходько.

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