Луганск, , 15:49 — REGNUM Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во главе делегации посетил участок линии фронта в Донбассе в районе Станицы Луганской, где было произведено разведение противоборствующих сил. об этом сегодня, 2 ноября, сообщает телеканал RT.

Поездка главы МИД Финляндии была организована украинской стороной. В штабе оккупационных сил её назвали «деловой». Глава финляндского МИД приезжал для демонстрации поддержки Украины и получения актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности в Донбассе.

В ходе поездки финляндская делегация выразила беспокойство из-за непрекращающегося конфликта в Донбассе, который продолжает негативно сказываться на жизни граждан, проживающих вблизи линии фронта.