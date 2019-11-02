Бишкек, , 15:38 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что не может ускорить работу государственной комиссии по расследованию событий 7−8 августа в Кой-Таше при задержании бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, сообщает 2 ноября издание «АКИPress».

Алмазбек Атамбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

"Говорят, что работа комиссии затянулась, но это не в моих руках. Комиссия разбирается», — сказал киргизский лидер на встрече с руководителями ведущим СИМ республики.

Жээнбеков сказал, что должен думать о своем будущем, так как после ухода с должности президента против него могут возбудить уголовные дела. «Я должен честно, справедливо, в интересах государства работать. Только так государство будет развиваться», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября член госокмиссии по расследованию событий в Кой-Таше Клара Сооронкулова заявила, что члены комиссии не могут прийти к единому мнению и просят продлить срок своей работы.

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