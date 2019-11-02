Ташкент, , 12:54 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках заседания глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества призвал подумать о конкретных проекта, которые бы позволили Афганистану выйти из экономического кризиса и обеспечить его стабильность. Заседание совета глав правительств ШОС состоялось сегодня, 2 ноября, в Ташкенте.

Медведев подчеркнул, что страны ШОС должны сделать все, чтобы как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в многострадальном Афганистане. Глава правительства России отметил, что именно об этом он 1 ноября говорил с главным исполнительным лицом исламской республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.

Было бы очень правильным, чтобы все страны ШОС подумали о конкретных проектов, которые смогли бы вытащить афганскую экономику из перманентного кризиса.

«Для этого, конечно, нужно и дальше объединять свои усилия», — подчеркнул Медведев.