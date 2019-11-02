Ташкент, , 12:44 — REGNUM Главы правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли новую программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. Программа была принята сегодня, 2 ноября, на саммите глав правительств стран ШОС.

Страны подписали соответствующее решение о новой редакции программы, которая рассчитана до 2035 года. Срок действия предыдущей редакции — с 2003 по 2020 годы.

Новая редакция программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС была разработана совместно с профильными министерствами и ведомствами, а также действующим в рамках ШОС деловым советов и межбанковским объединением.

Данная программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях взаимодействия стран-членов ШОС. Речь идет о торговле, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, банковском, финансовом и межрегиональном сотрудничествах.