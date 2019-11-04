Москва, , 00:00 — REGNUM Рабочий визит председателя ПА ОДКБ, спикера Госдумы Вячеслава Володина в Армению состоится 4−5 ноября, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

«На полях» запланированы двусторонние встречи.

Пленарное, двадцатое, заседание ПА ОДКБ состоится 5 ноября.

ПА ОДКБ уделяет повышенное внимание совершенствованию национального законодательства государств — членов ОДКБ: в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма и иным видам преступлений; в сфере обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства.

Одним из обсуждаемых проектов рекомендаций по сближению законодательства государств — членов организации стал модельный законопроект по вопросам конфискации имущества, полученного незаконным путем. В частности, он устанавливает правовой механизм изъятия имущества, полученного преступным путем, даже в случае прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям и невозможности применить такое наказание по иным причинам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание Совета ПА ОДКБ прошло 20 мая 2019 года в Бишкеке. Парламентарии обсудили ситуацию в регионах, меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также сближение законодательства стран-участниц ОДКБ.

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