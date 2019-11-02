Анкара, , 10:40 — REGNUM По данным ООН, по меньшей мере 94 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Сирии за последние десять дней, об этом 1 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«В настоящее время мы наблюдаем возвращение беженцев. На сегодняшний день порядка 94 тыс. человек вернулись в районы, находящиеся под турецкой оккупацией», — отметил в комментарии изданию чиновник из ООН.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью борьбы против курдских повстанцев, воспользовавшись выводом с указанных территорий американских военных.

Агрессия привела к массовому бегству местных жителей, многие из которых направились в Иракский Курдистан. После соглашения о прекращении боевых действий часть населения вернулась в свои дома.

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