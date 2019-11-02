Гуанчжоу, Китай, , 08:21 — REGNUM Столица провинции Гуандун на юге Китая города Гуанчжоу увеличил количество своих городов-побратимов до 81, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Города-побратимы Гуанчжоу расположены в 56 городах по всему миру, включая Браззавиль в республике Конго, Эдинбург в Великобритании и Фукуоку в Японии, сообщили местные власти во время Праздничной встречи по случаю 40-летия работы Международной организации городов-побратимов в Гуачжоу.

Отметим, что первым городом побратимом Гуанчжоу стала японская Фукуока. В России городами-побратимами Гуанчжоу являются Екатеринбург с 2002 года и Хабаровск с 1997 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае стартовала Шаньдунская международная конференция городов-побратимов