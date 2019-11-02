Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит для приема беженцев в Соединенных Штатах на 2020 финансовый год. Распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

В документе сказано, что в 2020 финансовом году США могут принять не более 18 тыс. беженцев. Стоит отметить, что в 2019 финансовом году лимит приема беженцев в США составлял 30 тыс. человек, а в 2018 — 110 тысяч человек.

При этом большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий беженцев. Уточняется, что до 5 тыс. человек будут приняты из числа преследуемых религиозных меньшинств, а также 4 тыс. иракцев, помогавших США или имеющих связи с гражданами США, и ещё 1,5 тыс. из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Оставшиеся 7,5 тыс. человек также должны принадлежать к определенным категориям беженцев.

Напомним, что Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал существенно ограничить иммиграцию в США, что в итоге и сделал.